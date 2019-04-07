سلطان القاسمي يفتتح مقر البرلمان العربي للطفل اليوم بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، مقر البرلمان العربي للطفل بمدينة الشارقة، برفع علم البرلمان على مقره، وعقد أولى جلساته بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمشاركة 14 دولة عربية، رشحوا 4 من أطفالها ليكونوا ممثليها تحت قبة البرلمان، تتبعها جلسة إجرائية، يناقش فيها الأعضاء والعضوات آليات أعمالهم للفترة المقبلة.

ويأتي الافتتاح، الذي يحضره أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من كبار الشخصيات، بعد الجهود المتواصلة خلال الفترة الماضية، في تأسيس البرلمان العربي للطفل بمدينة الشارقة، بعد أن صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل، في اجتماعات الدورة العادية 101 للمجلس، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير لعام 2018.