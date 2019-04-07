دائرة التخطيط العمراني بأبوظبي تنال جائزة التميز الجيومكاني

المصدر: أبوظبي - وام

فازت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي بفضل نظام البيانات المكانية الموحد للنظام البلدي (GIS) بـجائزة التميز الجيومكاني ضمن أجندة المؤتمر العالمي للبيانات الجيومكانية الذي استضافته العاصمـة الهولندية أمستردام.

ويعد المؤتمر واحداً من أهم المؤتمرات العالمية في مجال البيانات المكانية والمساحة والأراضي والعقارات، بمشاركة ما يزيد على أكثر من 75 دولة و1200 خبير ومختص في مجالات متصلة بالبيانات المكانية.

وتَمكن نظام الجيومكاني الموحد للبيانات المكانية من الفوز بجائزة التميز الجيومكاني من ضمن مشاركة أكثر من 100 جهة منافسة في فئة جوائز التميز الجيومكاني.

تسلّم الجائزة ممثلاً عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات عمر الشيبة، مدير إدارة البيانات المكانية، وعدنان الهاشمي مدير إدارة البيانات المكانية في بلدية مدينة العين.

ويتميز النظام بكونه يوحد الأنظمة المكانية، ويقدم الحلول المبتكرة والمتقدمة الخاصة بالبيانات المكانية في الدائرة، ويتكامل مع الأنظمة الرئيسيّة مثل نظام الأراضي الإلكتروني، ونظام تراخيص البناء الموحد، ونظام شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية.

وقال فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، إن حصول الدائرة على جائزة التميز الجيومكاني ضمن المؤتمر العالمي للبيانات المكانية في أمستردام يؤكد الحرص الدائم للقيادة على تسخير الحلول التقنية المتقدمة في مجال البيانات المكانية التي تساهم في تقديم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة.

وأكد أن الدائرة تعمل دائماً على مواكبة أحدث الأنظمة والتقنيات المتقدمة في مجال البيانات المكانية، بما يتناسب مع متطلبات الدائرة والشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي والخاص في الإمارة.