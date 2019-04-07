سفير الدنمارك: رأس الخيمة تمتلك رؤية محفزة على الإبداع والتميز

المصدر: أبوظبي - وام

أكد فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، أن رأس الخيمة تمتلك رؤية محفزة على الإبداع والتميز، وتضع الاهتمام بالإنسان في صدارة أولوياتها وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حيث يمتلك سموه رؤية فريدة ويولي اهتماماً كبيراً بتعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة استثمارية عالمية.وأعرب فرانز عن سعادته باللقاء مع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ودوره في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والدنمارك من جهة، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة وتعزيزها في إمارة رأس الخيمة من جهة أخرى.

وقال إن رأس الخيمة تمتلك بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية لاستقطاب الشركات التجارية والمستثمرين، مثل هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة والمناطق الاقتصادية المتخصصة.