وفد من «الهلال الأحمر» يزور إدارة رعاية الأحداث بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اطلع وفد زائر من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهود ومهام عمل إدارة رعاية الأحداث، بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي.

وناقش العقيد الدكتور علي سعيد المنصوري نائب مدير إدارة رعاية الأحداث، مع الوفد الزائر برئاسة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية سبل التنسيق والتعاون المشترك في المجالات ذات الصلة برعاية الأحداث.

وقام الوفد بجولة على مرافق الإدارة، ومبنى المهارات والقيم السلوكية استعداداً لافتتاح مبادرة «خذ بيدي لنرتقي» في دورتها الثانية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم المعرفية والوجدانية إلى جانب تعلم المهارات للأحداث والقاصرات.