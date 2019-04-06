انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وذكر المركز في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏ 20 - 30 كم /‏ ساعة، تصل إلى 45 كم/‏ساعة.

طولفت إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والثاني عند 02:19، أما الجزر الأول عند الساعة 07:49 والثاني عند الساعة 20:01. ونوّه بأن بحر عمان سيكون متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والثاني عند الساعة 22:28.