«طرق دبي» تنظم معرضاً عن الدراجات النارية وملبوسات السلامة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع وكالات اليوسف موتورز، وبي إم دبليو، وبولارس، وهارلي ديفيدسون، معرضاً متميزاً بصالة المبنى الرئيس للهيئة، حيث تم عرض باقة من نماذج الدراجات النارية، ومعدات السلامة اللازمة لها.

وقال نبيل آل علي، مدير إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن المعرض جاء تحت عنوان «عروض الدراجات النارية وملبوسات السلامة»، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والتعاون مع إدارة المرور بالهيئة، حيث تم استعراض أحدث الدراجات النارية المخصصة للبر والبحر «اسكوتر» وغيرها، مع توفير خصومات بنسبة تصل بين 15% إلى 20% لموظفي الهيئة.

وأضاف: إن الفعالية تضمنت أيضاً عرض ملبوسات السلامة اللازمة لاستخدام هذه الدراجات مثل الخوذات، والقُفّازات، وملابس الحماية، وغيرها، فضلاً عن تقديم محاضرات توعوية من الجهات المختصة من شركائنا في المعرض، حيث تم فيها استعراض أفضل الأساليب لقيادة هذه النوعية من الدراجات، وكيفية حماية مستخدميها حال حدوث أي مخاطر، وذلك بحضور عدد كبير من الموظفين والزوار من خارج الهيئة، مؤكداً أن تنظيم هذه المعارض يأتي في إطار المبادرات التي تطلقها الهيئة لخلق بيئة إيجابية وسعيدة، الأمر الذي يساهم في التواصل الإيجابي مع الموظفين والزيادة من إنتاجيتهم، ويرفع لديهم أيضاً معدلات الولاء والانتماء الوظيفي، وهو ما يجسّد التزام الهيئة بالتوجهات الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة في هذا المجال.