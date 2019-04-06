مسؤولون لـ «البيان»: توحيد الإجازات يجذب المواطنين إلى «الخاص»

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

اتفقت آراء المسؤولين والمختصين، الذين استطلعت «البيان» آراءهم ـ بشأن قرار مجلس الوزراء تحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019 و2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة ـ على أن القرار يعزز جاذبية القطاع الخاص، ودخول المواطنين فيه، كما يدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أهمية قرار مجلس الوزراء بمنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة للقطاع الحكومي، الأمر الذي من شأنه جذب المواطنين، وتحفيزهم للعمل لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما في ظل توحيد الإجازات.

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