طحنون بن محمد يعزي بوفاة سيف عبيد المنصوري

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس واجب العزاء إلى عبيد محمد آل سالمين المنصوري بوفاة المغفور له ابنه سيف، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الروضة الشرقية بمدينة العين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

كما قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مساء أمس واجب العزاء إلى ناصر محمد بن يروان النيادي وحمد سعيد دويلان الشامسي بوفاة المغفور لها جدتهما وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في مجلس زاخر بمدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيدة داعياً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.