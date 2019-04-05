حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والنعيمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد بن حمدان آل مالك الشحي، بمناسبة زفاف نجله «سليمان» إلى كريمة المرحوم محمد إبراهيم السامان النعيمي.

وقدّم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات لذوي العروسين، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى بفندق رأس الخيمة، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».