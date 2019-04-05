حاكم الفجيرة يعزي في وفاة أرملة عبد الله الشرقي

المصدر: الفجيرة - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة بنت محمد الضنحاني، أرملة الشيخ عبد الله بن حمدان الشرقي.

مواساة

وعبّر صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر واجب العزاء، سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.