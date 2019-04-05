خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي سلوفاكيا والسنغال

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى زوزانا كابوتوفا، بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سلوفاكيا، كما بعث سموه برقية تهنئة إلى ماكي سال رئيس جمهورية السنغال وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

برقيتان

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيسة زوزانا كابوتوفا. كما بعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ماكي سال. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى محمد بن عبد الله جون رئيس وزراء جمهورية السنغال.