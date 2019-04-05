سلطان بن حمدان ونهيان بن مبارك يحضران عرساً جماعياً لقبيلة الرواشد

المصدر: العين- وام

حضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس، حفل العرس الجماعي الثاني والعشرين لأبناء قبيلة الرواشد بمناسبة زفاف 16 شاباً وفتاة من أبنائها.

وحضر الحفل - الذي أقيم بقاعة الظاهر للاحتفالات في مدينة العين - الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات وأعيان القبائل ولفيف من الأهل والمهنئين.

وتضمن الحفل مشاركة الفرق الشعبية والتراثية بعروض وأهازيج منوّعة ابتهاجاً بهذه المناسبة، إلى جانب إلقاء القصائد الشعرية في حب الوطن وأصحاب السمو الشيوخ.