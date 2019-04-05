طقس اليوم غائم وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً، إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة صباحاً على السواحل والمناطق الغربية والجزر، ويطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق.

وقال المركز في بيانه أمس: إن الرياح ستكون معتدلة السرعة بوجه عام، وتكون شمالية شرقية - شرقية، وتتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة.

وأوضح أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:22، والمد الثاني عند 01:57.. أما الجزر الأول، فسيحدث عند الساعة 19:37، والجزر الثاني عند الساعة 07:49.. وفي بحر عمان، سيكون الموج متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:09، والمد الثاني عند الساعة 22:03، والجزر الأول عند الساعة 16:01، والجزر الثاني عند الساعة 04:27.