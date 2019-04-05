شمسة آل مكتوم: المبادرة ولدت كبيرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، رئيسة لجنة المنتخبات، أن مبادرة الألعاب الحكومية فعالية مميّزة وحافز للمؤسسات وللموظفين لتغيير الروتين اليومي، وقالت: «المبادرة تسهم في تعزيز الصحة واللياقة وتحفيز الموظفين والمشاركين بشكل عام، وهي مكسب جديد لرياضة المرأة».وأضافت: «المبادرة ولدت كبيرة بفضل دعم ومشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وزيادة عدد المشاركين مقارنة بالنسخة الأولى يؤكد نجاحها».

وأوضحت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم أن نوعية التحديات المدرجة بقائمة الألعاب تحتاج إلى لياقة وقوّة بدنية، وهو ما يزيد الإثارة ومستوى الحماس خاصة في منافسات السيدات، مشيرةً إلى أن رياضة المرأة تشهد تطوراً مستمراً في الإمارات، لكنها بحاجة إلى دعم أكبر، وقالت: «الإقبال الجيد من السيدات على المشاركة في الألعاب الحكومية يعكس مدى تعلق المرأة بالرياضة، وهو ما يفرض توفير المزيد من الدعم لها حتى تجد الظروف الملائمة لممارسة نشاطها».

وتابعت قائلة: «دعم حكومتنا الرشيدة لرياضة المرأة أسهم في زيادة عدد اللاعبات في مختلف الرياضات، وأنا متفائلة بأن مستقبل هذه الرياضة بخير». وكشفت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم أن الألعاب الحكومية مبادرة تعزز قيم التسامح والتعارف، كما أسهمت في خلق أجواء مرحة يسودها التنافس بين المؤسسات الحكومية وفي نشر السعادة بين المشاركين.