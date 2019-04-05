وزارة الدفاع تشارك في معرض لاد الدولي في البرازيل

المصدر: ريو دي جانيرو - وام

شارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، برئاسة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمعرض لاد الدولي للدفاع والأمن 2019 الذي تستضيفه مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وحضر الوفد حفل افتتاح فعاليات المعرض من قبل هاملتون موراو، نائب الرئيس البرازيلي.

جولة

وقام اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي والوفد المرافق بجولة في المعرض شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، اطلع خلالها على أحدث ما تنتجه هذه الشركات العالمية من المعدات والأسلحة والقدرات الدفاعية والأمنية.

و التقى اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، فيرناندو أزيفيدو سيلفا وزير الدفاع البرازيلي بحضور كبار الضباط من الجانبين، وجرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونقل الوفد خلال اللقاء تحيات كل من معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة لوزير الدفاع البرازيلي، وكبار مسؤولي الوزارة.

معرض

كما التقى اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي على هامش معرض لاد 2019 الأدميرال بحري سانتياجو جونزاليس غوميز، المدير العام للمعدات والتسليح بوزارة الدفاع الإسبانية، وجرت مناقشة عدد من أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة الإسبانية.

واجتمع اللواء البلوشي مع سيرجو جيرديم، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض لاد، وناقشا أوجه التعاون المشترك، ومنها مشاركة الشركات الدفاعية البرازيلية في المعارض الدفاعية التي تقام في دولة الإمارات، ومنها معرض دبي للطيران الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل.