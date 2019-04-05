«زايد الخيرية» تنفّذ مشاريع لرعاية الأيتام داخل وخارج الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عن إسهامها في تنفيذ ودعم مجموعة من البرامج والمشاريع التي تُعنى برعاية الأيتام داخل الدولة وخارجها.

وبالتزامن مع «يوم اليتيم» الذي يوافق 5 أبريل، أشارت المؤسسة إلى أنها تواصل مسيرة الوالد المؤسس وصاحب مكرمتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في هذا الجانب الإنساني الذي تحرص من خلاله على تقديم أشكال الدعم المختلفة إلى مراكز الأيتام داخل الدولة وخارجها، وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتوفير أفضل مستويات الرعاية المتكاملة لهم.

ويعد مركز الشيخ زايد في ممباسا - كينيا من أهم المشاريع التي أسهمت المؤسسة في تنفيذها، وخصصت له وقفاً خيرياً يعود ريعه على البرامج التطويرية للمركز، وذلك في إطار حرصها على مد يد العون والمساعدة للأيتام في كينيا وتوفير حياة كريمة لهم، كما تواصل المؤسسة جهودها الدؤوبة لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأيتام وتوفير مختلف أشكال الرعاية التربوية والتعليمية لهم، من خلال تقديم الدعم لمختلف الهيئات والمؤسسات المختصة برعاية الأيتام في مختلف دول العالم.

وبهذه المناسبة، قال حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: «تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً لرعاية الأيتام، وذلك منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي غرس ثقافة الإحسان إلى الأطفال والأيتام خاصة، وحثّ على الإسهام في توفير الرعاية المتكاملة لهم عبر تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج التي تُعنى بتوفير الرعاية المتكاملة للأيتام». وأضاف: «تحرص المؤسسة في ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس، على تكريس ثقافة رعاية الأيتام والإحسان إليهم، بوصفهم ركيزة أساسية من ركائز نهضة المجتمع، والإسهام في تحقيق مستقبل أفضل لهم، وذلك بما ينسجم مع رؤيتنا بأن نصبح مؤسسة رائدة في العمل الإنساني على مستوى العالم».