الإمارات تشارك باجتماع وزراء المياه العرب

المصدر: القاهرة - وام

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب التي انطلقت، صباح أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الوزراء المعنيين ومن يمثلونهم في الدول العربية.

وفد

وترأس وفد الدولة المشارك سلطان عبدالله سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة وعضوية هاني بن هويدن بمندوبية الدولة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع تحديين من أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وهما الأمن الغذائي والأمن المائي، كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والزراعة بين الدول العربية.