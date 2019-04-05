مؤتمر يبحث التعامل مع حالات ابتلاع الأطفال لـ«المعادن»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

حذّر أطباء مشاركون في مؤتمر «النخبة الدولي السابع لأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال»، الذي تنظمه مدينة الشيخ خليفة الطبية، بفندق الشاطئ روتانا في أبوظبي، من خطورة ابتلاع الأطفال للعملات المعدنية أو البطاريات والمعادن الأخرى، مؤكدين أن قسم الأطفال استقبل خلال فترة عامين من يناير 2016 وحتى ديسمبر 2018 نحو 258 حالة ابتلاع لعملات معدنية وبطاريات ومعادن مغناطيسية لأطفال من 6 أشهر إلى 18 عاماً.

أكد الدكتور عامر عزاز استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن قسم أمراض الجهاز الهضمي في المدينة الطبية أجرى مؤخراً أول عملية من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي عبارة عن زراعة الأحياء «البرازية» الدقيقة النافعة في الأمعاء بهدف علاج مرض تقرحات القولون وهي من التوجهات الحديثة في علاج الأمراض المستعصية للجهاز الهضمي لدى الأطفال.

ولفت إلى أن هذه العملية التي تتم باستخدام المنظار تهدف إلى استرجاع التوازن الطبيعي لبكتيريا الأمعاء النافعة للطفل، وإمكانية استرجاع البكتيريا الطبيعية بنسبة 30% في المرحلة الأولى، مع إمكانية زيادة هذه النسبة من خلال إجراء عملية زراعة أخرى.

وكشف الدكتور الدكتور نافع الياسي أخصائي الجهاز الهضمي بقسم الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية أن متوسط كلفة علاج ابتلاع الأطفال لقطع معدنية مثل الدرهم والنصف الدرهم وهي الأكثر شيوعاً تبلغ 6 آلاف درهم للحالة الواحدة، مشيراً إلى أن ابتلاع البطاريات والقطع والمكعبات المغناطيسية التي يتم ترويجها في الأسواق على أنها ألعاب تعليمية تعد من أخطر حالات الابتلاع لأن الأجزاء الداخلية في الجسم تتفاعل فتترك آثار حروق والتهابات في المريء أو الأمعاء وتحتاج إلى عملية عاجلة لاستخراجها، لافتاً إلى أن حالات ابتلاع الأطفال للبطاريات الكهربائية وصلت إلى 40 حالة.