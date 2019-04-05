راشد بن حميد يوجه بمتابعة إنجاز «المختبر المركزي الأخضر» بعجمان

المصدر: عجمان- البيان

وجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الكوادر العاملة في مشروع مبنى المختبر المركزي بمتابعة العمل لإنجاز مشروع أول مبنى أخضر في الإمارة البالغ تكلفته 15 مليون درهم.

وأكد أن إمارة عجمان لم تعد ترتضي إلا بتبني أفضل المعايير، حيث أصبحت تستقطب السكان والزوار من كل حدب وصوب ما يستوجب اختيار الاشتراطات المثالية والمحافظة على المكانة المرموقة والتطلع للمضي قدماً في درب التميز.

جاء ذلك خلال اطلاع الشيخ راشد بن حميد النعيمي على سير العمل في مشروع إنشاء مبنى المختبر المركزي، الذي يقام وفقاً لاشتراطات البناء الأخضر تماشياً مع رؤية الدائرة الساعية نحو إيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان، حيث رافقه في جولته التفقدية للمبنى عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة والمدراء التنفيذيون وعدد من المسؤولين.

وأوضح رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة توجهت خلال الفترة السابقة لإقرار معايير نظام البناء الأخضر في الإمارة لنرى في كل منطقة مباني وفللاً سكنية تشكل واجهة حضارية وتدعم المحافظة على البيئة.

وقال: إننا ومنذ البدء في مشروع مبنى المختبر تطلعنا لإنشاء مبنى مثالي وصحي يستخدم كافة المواد التي تحقق هذا الهدف المنشود فاعتمدنا على صب المبنى الخرسانة الخضراء بنسبة 90% والتي ستسهم في الحفاظ على زيادة استدامة المبنى بمعدل 20 عاماً بفضل استخدام مادة صديقة للبيئة تتضمن مواد أعيد تدويرها، فضلاً على إسهامها في تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80% بالإضافة إلى المحافظة على جودة الهواء وتقليل التلوث، وأوكلنا إلى فريق العمل مهام الإشراف على استخدام الموارد التي تقلل من استخدام الطاقة فاعتمدنا توظيف الإضاءة الموفرة واستخدام أنظمة التكييف الموفرة للكهرباء بنسبة 40% مقارنة بأنظمة التكييف العادي.