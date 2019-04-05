تكريم عبدالرزاق العبدالله لخدماته الاجتماعية والإنسانية

المصدر: دبي ـ البيان

كرم المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عبدالرزاق العبدالله الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية ورئيس إدارة خدمة المجتمع السابق في بنك دبي الإسلامي، وأشار بوملحه إلى أن عبدالرزاق العبدالله قدم جهوداً كبيرة وعملاً مباركاً في خدمة العمل الاجتماعي والإنساني داخل مجتمع دولة الإمارات.

من جهته ثمّن عبدالرزاق العبدالله هذه الخطوة المباركة من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لتكريمه، وقال كنت أشعر بالسعادة دائماً عند حضوري ممثلاً لبنك دبي الإسلامي وإدارة خدمة المجتمع لفعاليات الجائزة المختلفة .