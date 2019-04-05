افتتاح أول مركز في الشرق الأوسط لاستبدال الركبة بالطباعة الثلاثية بدبي

المصدر: دبي - وام

أعلن في دبي، أمس، عن افتتاح «مركز الزهراء المتطور لجراحة العظام»، الذي يعد أول مركز متكامل في الشرق الأوسط لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي السابع لعمليات استبدال مفصل الركبة في الشرق الأوسط 2019، الذي عقد في فندق كونراد بدبي بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء المختصين بجراحة العظام والمفاصل من الدولة وخارجها.

ويهدف المركز الجديد إلى تقديم أحدث التقنيات في مجال جراحة العظام والمفاصل، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد وزرع الغضاريف والروبوتات والذكاء الاصطناعي التي ستحدث ثورة في نتائج المرضى.

وقال الدكتور سميح طرابيشي رئيس مركز طرابيشي بمستشفى الزهراء، إن المركز يقوم بتطبيق علاجات آمنة لأحدث الابتكارات في جراحة العظام، وكذلك يقوم بتنظيم دورات تدريبية على تبديل المفاصل وجراحة العظام.

من جانبه، ذكر الدكتور محمد الفقي كبير جراحي العظام في هيئة الصحة بدبي، أن هذا المركز يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يضم كادراً مهنياً مدرباً على استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة وتطبيقها في مستشفى الزهراء دبي.

بدوره أوضح الدكتور مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء، أن العمليات التي سيقوم بها المستشفى ستكون عبارة عن استبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل يحاكي التشريح النهائي للمريض للحصول على نتائج أفضل في مجال جراحة المفاصل وزرع الغضروف لمرضى هشاشة العظام.