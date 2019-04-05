شرطة أبوظبي تحث على مراقبة الأطفال عند السباحة

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي مشرفي الأندية الرياضية وأحواض السباحة في البنايات السكنية إلى زيادة الاهتمام برقابة الأطفال، خلال قيامهم بنشاط السباحة وحث أولياء الأمور بعدم ترك الأبناء لممارسة السباحة دون رفيق ومراقب.

وأوضحت أن ترك الأطفال ممن هم دون 3 سنوات بمفردهم في مسابح المنازل أو البنايات والمرافق المختلفة يعرضهم لحوادث الغرق، مؤكدة أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على سلامة النشء.

واعتبرت الإهمال سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال، ما يتطلب مراقبتهم من قبل الأسرة وعدم الانشغال عنهم والسماح لهم في السباحة باتباع الإجراءات الوقائية بوجود شخص يجيد ممارسة السباحة والإنقاذ.

كما أرجعت مسببات غرق الأطفال إلى استخدامهم أحواض السباحة بمفردهم، وإهمال الأسرة مراقبتهم، وعمق الماء وعدم الإلمام بالسباحة، والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة، والمباغتة بالمزاح برمي الأطفال بعضهم في الحوض.

ونصحت بوضع سياج حول حوض السباحة يمنع دخول الأطفال والحرص على عمل أرضية مانعة للانزلاق حول الحوض وارتداء معدات السباحة وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات النجاة، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في المنزل.

وطالبت الأسر بعدم الانشغال بتصفح الأجهزة الذكية أثناء ممارسة الأطفال للسباحة وعدم الانتباه إليهم، ما يشكل خطراً بالغاً عليهم خصوصاً في حال عدم وجود مرافق معهم.