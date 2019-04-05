«صحة أبوظبي» تنتقل إلى مقرها الجديد بشارع المرور

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الصحة- أبوظبي، عن انتقال مقر الدائرة الرئيسي ومقر دائرة العلاج بالخارج إلى برج «الجيون» الواقع في شارع الانشراح في منطقة رقم 44- 1 (شارع المرور)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019. يأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على توفير بيئة عمل مثالية سعيدة وإيجابية للموظفين، وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال تقديم خدمات تفوق تطلعاتهم تحت مظلة واحدة.

وتستقبل الدائرة المتعاملين والمراجعين في مقرها الجديد من الأحد إلى الخميس خلال أوقات العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 مساءً، علماً بأن كافة الخدمات المتعلقة بتراخيص المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين؛ تقديم شكوى خطأ طبي، طلب تقييم اللياقة الصحية لأصحاب الهمم (عونك)، أو للعمل والإقامة وطلب شهادة حسن السيرة والسلوك المهني.