نائب رئيس شرطة كمبريا يطّلع على خدمات «الشرطة الذكي» في لامير دبي

المصدر: دبي - وام

زار مارك ويبستر نائب رئيس شرطة كمبريا في المملكة المتحدة، مركز الشرطة الذكي الثاني «إس بي إس» في منطقة لامير بالجميرا، وكان في استقباله العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الضباط.

واستمع نائب رئيس شرطة كمبريا إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي الذي جاء تدشينه انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية، ولجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي.

واطّلع على الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.