86.5 % الإنجاز في مبادرات الإدارة العامة لحقوق الإنسان

المصدر: دبي - البيان

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قام اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتفقد الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العميد الدكتور عارف عبد الرحيم، والعميد عارف باقر أهلي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء عبد الله خليفة المري خلال جولته التفقدية على المبادرات الحالية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها 86.5%، ومن ضمنها التدخل المبكر، والتدريب الذكي لدبلوم جرائم مكافحة الاتجار بالبشر، ولست وحدك، والمركبة العمالية المتنقلة، ودورية الطفل، ومشروع لجان حماية الطفل «سفراء الأمان»، وواحة حماية الطفل، وعامل سعيد مجتمع آمن، ومجلس القضاء الشرطي، وغيرها من المبادرات.

كما اطلع اللواء المري على المبادرات المستقبلية للإدارة، ومن ضمنها كرسي الشيخ زايد لحقوق الإنسان، والقانون لغير القانونيين، والتربية على التسامح، ونظام الإحالة الوطني، ودبلوم حماية الطفل، إضافة إلى نسبة إنجاز برامج الخطة التنفيذية للإدارة العامة لحقوق الإنسان في العام الماضي، التي وصلت إلى 101%، بينما بلغت نسبة مؤشرات أدائها 98%.

كما اطلع على مبادرات ونتائج عمل مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر خلال العام الماضي، حيث نفذ المركز ضمنها مبادرة عامل سعيد مجتمع آمن، التي تهدف إلى رصد الانتهاكات الواقعة على فئة العمال، والتحقق من جميع الشكاوى العمالية الواردة والبحث في الانتهاكات التي يتعرضون لها والقيام بالحملات والخطوات الاستباقية في الحد من الأزمات العمالية، وبلغت نسبة الإنجاز في البرنامج 100%، ومبادرة لست وحدك التي تهدف إلى تقديم العناية والرعاية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وإعادة دمج الضحايا في المجتمع، وتعزيز دور شرطة دبي المجتمعي.

تدريب

كما استمع لشرح حول برامج تدريب الموارد البشرية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث نفذ المركز 11 دورة في العام 2018 استفاد منها 230 متدرباً، بينما نفذ المركز 10 دورات في العام 2017 استفاد منها 297 متدرباً.

واطلع القائد العام لشرطة دبي على سير العمل في إدارة حماية الحقوق والحريات، حيث سجلت الإدارة 71 تظلماً من موظفي شرطة دبي تمت إحالتها إلى اللجان المختصة العسكرية والمدنية للبت فيها وفقاً لقوانين الموارد البشرية المعمول بها في حكومة دبي، وبلغ الصحيح منها 26 تظلماً.

كما تفقد اللواء المري إدارة حماية الطفل والمرأة، واطلع على إحصاءاتها، حيث قام قسم الدعم الاجتماعي بتقديم الدعم لـ 34 حالة في العام 2018، بينما قام قسم حماية الطفل بتقديم الدعم القانوني لـ 84 حالة، وقام قسم حماية المرأة بمساعدة 27 حالة،

كما قام قسم الوعي والتثقيف بتنفيذ 27 محاضرة حول حقوق الطفل في العام 2018 في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، استفاد منها 1400 مستفيد عبر برنامج سفراء الأمان الذي يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الطفل في كل مدارس إمارة دبي، إضافة إلى إقامة ثلاث دورات تدريبية استفاد منها 320 مستفيداً، وتنفيذ مبادرتين مجتمعيتين استفاد منها 30056 مستفيداً، وحملتَي توعية استفاد منهما 340193 مستفيداً، وقام بتنظيم فعالية مارثون الطفولة استفاد منها 2095 مستفيداً.

كما قام القسم بإطلاق اللعبة التوعوية «حقوقي ومسؤولياتي» في العام 2018 بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي على «Apple Store»، وبلغ عدد تحميل اللعبة 18765، وتستهدف اللعبة الأطفال من عمر 5 - 14 سنة، وتعتمد اللعبة على وسائل تفاعلية ذكية لتوعية الطفل بهدف تعزيز السلوك الإيجابي وقياس قدرات الطفل في فهم حقوقه التي كفلها القانون.

واطلع القائد العام لشرطة دبي على نتائج عمل إدارة الشؤون القانونية، حيث قدمت الإدارة 96 استشارة قانونية للإدارات العامة ومراكز الشرطة في العام 2018 مقابل 115 استشارة قانونية في العام 2017.

تسوية

وقامت الإدارة بتسوية شيكات مرتجعة ودياً عبر برنامج تسوية المخالفات المرورية بلغت قيمتها نحو 354 ألف درهم في العام 2018، مقابل مليون ومئتين وستة وثمانين ألف درهم في العام 2017.

كما كسبت الإدارة كل الأحكام في الدعاوى المرفوعة من وعلى القيادة العامة لشرطة دبي، والتي بلغت 26 دعوى من أصل 26 دعوى في العام 2018، مقابل 10 دعاوى من أصل 10 في العام 2017. واستعرض ما قدمته الإدارة من الخدمات الإنسانية لموظفي شرطة دبي من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، حيث بلغ عدد المستفيدين من صندوق التكافل 214 في العام 2018 بمبلغ قدره مليونان و151 ألف درهم، حيث شملت تلك المساعدات رسوماً دراسية لأبناء العاملين في شرطة دبي من أصحاب الهمم، ومساعدة مالية لأسر الموظفين العاملين سابقاً في شرطة دبي لكسوة أبنائهم في عيدي الفطر والأضحى، ومساعدات مالية للعاملين في شرطة دبي.