76 ألف تفتيش ذكي على مراكز الفحص ومعاهد تعليم السياقة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها نفذت 76 ألفاً و46 عملية تفتيشية عبر مركز الرقابة الذكية خلال عام 2018، شملت مراكز الفحص الفني للمركبات، ومعاهد تعليم السياقة، وذلك في إطار رؤيتها المتمثلة بـ «تنقل آمن وسهل للجميع»، ومواكبة لمبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة.

وتفصيلاً، قال موسى الرئيسي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمؤسسة الترخيص بالهيئة: إن تنفيذ 76 ألفاً و46 عملية تفتيشية في عام 2018 عبر مركز الرقابة الذكية المتوفر بالهيئة، يؤكد التزامنا باتباع أفضل الأساليب التقنية في التأكد من التزام مراكز الفحص الفني ومعاهد التدريب على السياقة بالمعايير والاشتراطات التي وضعتها الهيئة، لتحقيق مخرجات تضمن أمن وأمان التنقـّل على الطريق، وسلامة مستخدميه، وهو الهدف الاستراتيجي الذي يقع على رأس أجندة عملنا، موضحاً أنه تم تنفيذ 35 ألفاً و220 عملية على مراكز الفحص الفني للمركبات تشمل التزام المنشآت والفاحصين بالبنود الفنية وبنود السلامة المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالفحص الفني، و40 ألفاً و826 عملية على معاهد التدريب على القيادة تشمل الالتزام ببنود فتح ملفات السائقين الجدد والتدريب النظري والعملي على القيادة، حيث تم تحرير عدد من المخالفات جراء عدم التزامهم بالمعايير المنصوص عليها في هذين المجالين، وإن مركز الرقابة الذكية يعتبر إحدى الأدوات التي يتم من خلالها تقييم أداء مراكز الفحص الفني ومعاهد التعليم، وإرسال تقارير بهذا الشأن لتحسين أدائهم إن لزم الأمر.

وفي السياق نفسه، أوضح أن عدد العمليات الميدانية خلال عام 2018، بلغ 154 ألفاً و363 عملية تفتيشية، بواقع 29 ألفاً و910 عمليات لمراكز الفحص الفني، و76 ألفاً و244 عملية لمعاهد تعليم السواقة، و48 ألفاً و209 عمليات للمركبات الثقيلة.