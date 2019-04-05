أكاديمية شرطة دبي تنظم محاضرة بمناسبة الاحتفالية

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة العلاقات العامة، في أكاديمية شرطة دبي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، محاضرة دينية بعنوان «الإسراء والمعراج»، في «قاعة محمد بن راشد» بمبنى كلية الدراسات العليا، ألقاها الواعظ أول الدكتور شريف عبدالله معوض، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، وعدد من ضباط ومرتب الأكاديمية ودورات الشرطة المستجدين.

وتحدث الدكتور معوض، عن ذكرى الاحتفال بالإسراء والمعراج والذي يعد في العقيدة الإسلامية حدثاً ضخماً من أحداث الدعوة الإسلامية، حيث تعتبر رحلة الإسراء والمعراج معجزة إلهية متكاملة أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونصر بها دعوته وأظهره على قومه بدليل جديد ومعجزة عظيمة، وعدد بعض الدروس والعبر والعظات والمعاني من هذه الرحلة المجيدة، ذاكراً أن الإسراء والمعراج كان عبارة عن تكريم لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.