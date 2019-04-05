«إسلامية دبي» تحيي ذكرى الإسراء والمعراج

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج على مسرح الدائرة، بحضور الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، مدير عام الدائرة بالإنابة، وباستضافة أكثر من 600 إمام وخطيب وواعظ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين والفنيين والإعلاميين. وقالت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني في الدائرة: نظّمت الدائرة هذه الاحتفالية الكبرى لتستذكر ذلك التاريخ الإسلامي الحافل بالمنجزات، وتحيي أثره في النفوس والقلوب والأرواح، فهي مناسبة ذات أثر عظيم في مسار الإنسانية على مدار التاريخ.

مكانة

وألقى كلمة الدائرة خلال الحفل فضيلة الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، مدير عام الدائرة بالإنابة، الذي ثمّن من خلالها مكانة الإسراء والمعراج في نفوس المسلمين، وأثرها في تجديد الهمم والعزيمة على حُسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلّم، والثبات على الحق.