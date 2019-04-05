حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع سفير الدنمارك

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والدنمارك، وسبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة وتعزيزها في إمارة رأس الخيمة.

وثمن السفير الدنماركي مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدولة، كما أشاد بالتطور الاقتصادي والسياحي والمناخ الاستثماري المحفز، الذي تشهده إمارة رأس الخيمة.

وتتخذ أكثر من 40 شركة من الشركات الدنماركية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والتجارة العامة ودراسات الأسواق والتسويق التجاري ومجالات أخرى من إمارة رأس الخيمة مقراً لها، بهدف تعزيز وصولها للأسواق الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط والاستفادة من الفرص الاستثمارية والخدمات والتسهيلات، التي تقدمها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية للشركات الاستثمارية، فيما بلغ عدد زوار الإمارة من الدنمارك أكثر من 4 آلاف زائر في 2018 بزيادة تقدر بحوالي 19% عن 2017.