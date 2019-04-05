«نسائية كهرباء دبي» تنظّم رحلة للموظفات إلى «برواز دبي»

المصدر: دبي- البيان

في إطار جهودها لتأسيس منصة مشتركة لتعزيز التفاعل الإيجابي والتقارب بين الموظفات، نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي زيارة لموظفات الهيئة إلى «برواز دبي» أحد أهم المعالم السياحية الحديثة في الإمارة، شاركت فيها أكثر من 50 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة. وأكدت فاطمة الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، حرص اللجنة على تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء، إضافة إلى تعزيز التقارب الاجتماعي بين الموظفات.

وأضافت: «يأتي تنظيم هذه النوعية من الأنشطة الاجتماعية في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية ومحفزة للموظفين، وتفعيل دور المرأة ودعمها على الصعد كافة».