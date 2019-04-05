أبوظبي للجودة والمطابقة يعلن نتائج جائزة الشارة

المصدر: أبوظبي- وام

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة -الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي- عن نتائج «جائزة الشارة» وهي جائزة داخلية للتميز الإداري والوظيفي بكافة فئاتها، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والوظيفي ونشر ثقافة التميز وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين قطاعات وموظفي المجلس.

جاء ذلك على هامش الملتقى السنوي للموظفين الذي عُقد مؤخراً في مسرح أبوظبي، بحضور الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام المجلس والمديرين والموظفين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي ومخرجاتها الأساسية، بما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن إطلاق جائزة للتميز في كافة المؤسسات الحكومية في الإمارة.

وقال الدكتور هلال حميد الكعبي إنه انطلاقاً من سعي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه تم إنشاء نظام الجوائز الداخلية في المجلس (جائزة الشارة) تماشياً مع منظومة التميز الحكومي في إمارة أبوظبي لتكون خريطة طريق للتميز في المجلس وإداراته وكافة الموظفين العاملين فيه.

وأوضح أن جائزة الشارة تهدف إلى تحفيز قطاعات وإدارات وموظفي المجلس على العمل لرفع مستوى أدائها وتحسين آليات العمل والمساهمة في نشر الوعي بثقافة التميز والجودة والشفافية وجعلها مكوناً أساسياً في بيئة العمل بالمجلس.