وزارة الدفاع تشارك بمعرض لاد الدولي للدفاع والأمن في البرازيل

المصدر: وام

شارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات و تطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع بفعاليات الدورة الثانية عشرة لمعرض لاد الدولي للدفاع و الأمن 2019 " الذي تستضيفه مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وحضر الوفد حفل افتتاح فعاليات المعرض من قبل هاملتون موراو نائب الرئيس البرازيلي.

وقام اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي و الوفد المرافق بجولة في المعرض شملت عددا من أجنحة الدول و منصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية اطلع خلالها على أحدث ما تنتجه هذه الشركات العالمية من المعدات والأسلحة والقدرات الدفاعية والأمنية.. وأكد أهمية المعرض على خارطة المعارض العالمية في المجال الدفاعي والأمني.

والتقى سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي .. معالي فيرناندو أزيفيدو سيلفا وزير الدفاع البرازيلي بحضور كبار الضباط من الجانبين و جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

ونقل الوفد خلال اللقاء تحيات كل من معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة لمعالي وزير الدفاع البرازيلي وكبار مسؤولي الوزارة.

كما التقى اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي على هامش معرض لاد 2019 الأدميرال بحري سانتياجو جونزاليس غوميز المدير العام للمعدات والتسليح بوزارة الدفاع الأسبانية وجرى مناقشة عدد من أوجه التعاون المشترك بين دولة الامارات والمملكة الأسبانية.

واجتمع اللواء البلوشي مع سيرجو جيرديم رئيس اللجنة المنظمة لمعرض لاد وناقشا أوجه التعاون المشترك ومنها مشاركة الشركات الدفاعية البرازيلية في المعارض الدفاعية التي تقام في دولة الإمارات ومنها معرض دبي للطيران الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل.

حضر اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي و الوفد المرافق حفل الاستقبال الرسمي الذي تم على هامش معرض لاد 2019 تحت رعاية وحضور معالي وزير الدفاع البرازيلي فيرناندو أزيفيدو سيلفا.

والتقى الوفد أثناء مراسم حفل الإستقبال عددا من الوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك مع هذه الدول.