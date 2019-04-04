البيان.. فضاء رقمي بلا حدود

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم لكم صحيفة البيان عالماً جديداً من الإعلام الرقمي المبرمج باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتعرف على اختياراتكم المفضلة من الأخبار فننقلها لكم أينما كنتم وفي أي وقت عن طريق موقعنا الإلكتروني والتطبيق الذكي و بودكاست البيان.

وأعلنت صحيفة البيان دخولها عالم "الذكاء الاصطناعي" محققةً تحولاً جديداً في مسيرة "إعلامها الرقمي" الذي يصحب الجمهور إلى "فضاءات بلا حدود".

وبذلك، تواكب الصحيفة النهضة التي تشهدها الإمارات على مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي أعلن عنها في أكتوبر العام الماضي.

وتعتبر "البيان" أول صحيفة في الإمارات والعالم العربي التي تدمج تجربة الإعلام مع آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا العلم الحديث.