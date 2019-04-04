محمد بن زايد: رئيس الدولة يمنح رئيس وزراء الهند "وسام زايد"

المصدر: وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة " وسام زايد " الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.. وذلك تقديرا وتثمينا لدوره في دعم وترسيخ علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين الصديقين على الصعد كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن دولة رئيس وزراء الهند قام بدور محوري في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات استراتيجبةً شاملة.

وأضاف سموه " نعبر من خلال منح الصديق العزيز رئيس وزراء الهند " وسام زايد".. عن مدى تقديرنا لدوره وجهوده في تنمية علاقات الصداقة ومد جسور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات".

وأكد سموه أن العلاقة التاريخية التي تجمعنا بالهند تتجدد استراتيجيا في المجالات كافة وتتعزز في استعدادها للمستقبل .. مثمنا القيم التي تميز المجتمع الهندي بتنوعه وعلى رأسها التسامح والتعايش والاحترام.

وأعرب سموه عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة والتعاون المشترك الذي يجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند .. متمنيا للهند الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.