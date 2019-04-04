«الخدمات الذكية» تعدّ خطة لإنجاز الربط الرقمي لخلاصة القيد بالهوية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، أن قرار مجلس الوزراء باعتماد خلاصة القيد الإلكترونية في جميع المعاملات الحكومية، يعد خطوة نوعية لتطوير الخدمات الحكومية، حيث قامت الهيئة وضمن مبادرة الحكومة المتكاملة المنضوية تحت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، بوضع خطة متكاملة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإنجاز الربط الرقمي لخلاصة القيد ببطاقة الهوية استعداداً لدخول الخدمة قيد التطبيق مطلع يوليو القادم.

وأضافت السعدي: تسعى الهيئة إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي عبر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا والتحول الرقمي كإحدى الغايات الأساسية في برنامج «غداً 21»، وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق التميز الحكومي وتقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية، ما يُسهل على المواطنين والمقيمين الإجراءات واختصار رحلة إنجاز المعاملات إلى أقل عدد ممكن من الخطوات، والارتقاء بتجربتهم عبر الانتقال من القنوات التقليدية إلى قنوات رقمـــية متطورة، من خلال الاستفادة الكاملة من البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي.