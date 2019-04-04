«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع كينيا

المصدر: دبي-البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كاريوكي موجوي، قنصل عام كينيا لدى الدولة، على رأس وفد رفيع المستوى من المحكمة الوطنية لقضايا البيئة، التابعة للهيئة الوطنية لإدارة شؤون البيئة في كينيا.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة، كل من المهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية.

وقد رحب سعيد الطاير في بداية اللقاء، بقنصل عام كينيا لدى الدولة، متحدثاً عن المشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجــــلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح أن الهيئة لديها رؤية واضحة، تتمثل في تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، حيث تقوم بتأمين إمداداتها، من خلال تنويع مزيج الطاقة، لتشمل الطاقة النظيفة، لتوفير 75 ٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.