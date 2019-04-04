تفاهم مع هيئة الشؤون الإسلامية لترسيخ ترشيد الاستهلاك

المصدر: دبي - البيان

وقعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أول من أمس، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تهدف إلى تفعيل وترسيخ مفاهيم ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحقيق الاستدامة.

وقّع المذكرة من جانب الهيئة المدير العام محمد محمد صالح، فيما وقعها من جانب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، المدير العام محمد سعيد النيادي.

وقال محمد صالح إنه بموجب الاتفاقية ستقوم الهيئة بتركيب الأجهزة والقطع الموفرة لاستهلاك المياه في مجموعة من المساجد، وتخصيص فريق فني ميداني لفحص وصيانة الأجهزة المذكورة، فضلاً عن وضع البرامج التي تهدف إلى نشر الوعي بترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

وأضاف أن مذكــرة التفاهم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تأتي ضمن جهود الهيئة للمساهمة في تحقيق أحد أهم محاور رؤية الإمارات 2021م، والمتمثل في «بيئة مُســـتدامة وبنية تحتية متكاملة».