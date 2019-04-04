«اقتصادية دبي» تنفذ زيارات إلى الأسواق استعداداً لرمضان

المصدر: دبي- البيان

بدأ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، سلسلة من الزيارات التوعوية، إلى الأسواق التقليدية وكبرى منافذ البيع على مستوى إمارة دبي، وتأتي هذه الزيارات استعداداً لقدوم شهر رمضان الفضيل، الذي يشهد تزايداً في معدلات الشراء والبيع، ويحرص فريق عمل القطاع على زيارة المنشآت التجارية، والتأكد من الممارسات المتبعة من قبل التجار، لضمان شفافية التعامل مع المستهلكين وحفظ حقوقهم خلال شهر رمضان المبارك، ما يسهم في بناء علاقة تكاملية وتنافسية في السوق المحلي. وشملت الزيارات مختلف الأسواق التقليدية في دبي، وهي: السوق المركزي للخضراوات والفواكه، وسوق السمك، وسوق المواشي، واستهدفت توعية التجار للالتزام بقوانين واشتراطات اقتصادية دبي، والتأكد من ثبات الأسعار المعروضة، إلى جانب ضرورة توضيح البلد المصنع للمنتجات في ما يخص المواشي والخضراوات والفواكه.

حماية المستهلك

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي: يسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك ما يسهم ذلك رفع مستوى رقي ممارسة الأعمال، ونظراً لارتفاع معدل الطلب والشراء خلال الشهر الفضيل، نحرص على عدم استغلال التاجر لزيادة الإقبال في سبيل رفع الأسعار، وتهدف الزيارات الحالية إلى تعزيز الرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية تماشياً مع المكانة والسمعة التجارية والعالمية التي تتمتع بها إمارة دبي، باعتبارها المقصد المثالي للشراء.

وأشار الزعــابي إلى أن القطاع يسعى إلى تـــعزيز الثقــة والشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاطلاع على أبرز الممارسات المـــتبعة من قبل التـجار، والتأكد من التـــزامها بمـــعايير واشتراطات اقتصادية دبي، مشدداً حرص اقتصادية دبي على عدم تــكرار المــخالفات والحــد منها من خــلال قـــيام المفتـــشين بتثقيف ونصح أصــحاب المنشآت التجارية.

وأضاف: استهدفت الزيارات الأولية مجموعة محددة من المنشآت التجارية، التي تستـــحوذ على اهتمــام شريحة واسعة وتشهد إقبــالاً كبــيراً منهم قبيل بدء شهر المبارك، وستشهد المرحلة المقبلة كذلك سلسلة من الزيارات العشوائية على تلك المنافذ لتأكد من الممارسات المتبعة، فضلاً عن ذلك سيقوم فريق العمل بتنــظيم مجموعة من الحملات على سلسلة من المحال التجارية، لتشمل: الصالونات النسائية، ومحلات الخياطة، وغيرها من المحلات التي تشهد زيادة في الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا الزعابي المستهلكين إلى ضرورة التواصل مع اقتصادية دبي من خلال مركز الاتصال 600545555، وذلك في حال تقديم الشكاوى أو طرح الاستفسارات. وبإمكان المستهلكين كذلك تسجيل أي شكاوى أو ملاحظات عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر في متجري أبل وغوغل، وسيعمل القطاع على دراسة وحل تلك الشكاوى والملاحظات.