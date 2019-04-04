«الاتحادية للموارد البشرية» تستعرض مهارات العمل المستقبلية في القطاع الحكومي

المصدر: العين - وام

استعرضت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية مهارات العمل المستقبلية في القطاع الحكومي، مؤكدة أهمية امتلاك الموظفين مهارات وكفاءات جديدة ومبتكرة تساير التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وأكدت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي سيكون لها تداعيات وتأثيرات مباشرة وكبيرة على مستقبل سوق العمل، ونوعية المهارات المطلوبة للوظائف، وطبيعة الوظائف التي ستكون موجودة في المستقبل القريب، حيث من المتوقع أن تستحوذ الروبوتات على 50% من الوظائف الحالية بحلول 2050، وأن تخلق وظائف ومهارات جديدة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها في «ملتقى جامعة الإمارات لاستشراف وظائف المستقبل 2019» الذي نظمته الجامعة في مقرها بمدينة العين، بمشاركة العديد من المسؤولين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص، والمئات من طلبة الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية.

وأوضحت أن العالم من حولنا يشهد تحولات متسارعة في العديد من المجالات، لا سيما في المجال التكنولوجي، لافتةً إلى إمكانية أتمتة 45% من الأنشطة التي يستطيع الأفراد القيام بها، وذلك من خلال تعديل التكنولوجيات الموجودة حالياً، وأن 60% من الوظائف الحالية بها 30% على الأقل من الأنشطة التي يمكن أتمتتها، وذلك بحسب الدراسة التي أعدها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وحلل نتائجها معهد ماكنزي العالمي. وقالت إن التكنولوجيا الحديثة ستلعب دوراً بارزاً في تغيير طبيعة العمل بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة.