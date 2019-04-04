الابتكارات الزراعية.. سباق ذكي نحو استدامة الغذاء وزيادة الإنتاجية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

حفل المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية بمنصة تفاعلية تتلاقح بها الابتكارات الزراعية، إذ احتضن المنتدى ما يزيد على 50 ابتكاراً زراعياً ليضع بصمته على خارطة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته، ودعم التقنيات الحيوية لخلق مفهوم جديد للأمن الحيوي والغذائي وزيادة الإنتاجية، في سباق ذكي لتعميم الابتكار الزراعي بوصفه نمطاً حيوياً يعزز النظم الزراعية في الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات البيئية.

وخلال جولة «البيان» في أروقة المنتدى، سلطت الضوء على أحد أهم الابتكارات الزراعية، التي تعد الأولى من نوعها على المستوى العالم، ويأتي على رأسها نظام «تشيكن بوي» الذي يعد حلاً روبوتياً فعّالاً لمساعدة المزارعين، وهو أول روبوت في العالم معلّق في السقف يعمل على تقييم جوانب رعاية الحيوانات ومساعدة المزارعين في الارتقاء بمستوى إنتاجية المزرعة تم تصميمه في إسبانيا، وفي المرحلة الحالية، يعمل النظام على قياس الظروف المناخية (درجة الحرارة والرطوبة النسبية وثاني أكسيد الكربون وسرعة الرياح)، وتفحّص المخلّفات الحيوانية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والعثور على الطيور النافقة، والأجزاء المعطلة من آلات سقاية الدواجن، وتحديد البقع الرطبة في فرشة الطيور، ويمكن للمزارعين الوصول إلى الروبوت عبر واجهة مستخدم مبنية على السحابة، أو الاشتراك بأحد التنبيهات الخمسة عشر المتاحة، التي تبعث رسائل مباشرة إلى هواتف المزارعين.

وعرضت شركة سنجتنا «syngenta» حلولاً حيوية ذكية لحماية أشجار النخيل من سوسة النخيل الحمراء، التي تعد تحدياً كبيراً على المستوى المحلي، وعلى مستوى الدول المنتجة للتمور في العالم، إذ ابتكرت الشركة تقنية فريدة من نوعها تعتمد على الحقن المجهري غير الظاهر لأشجار النخيل، لتوفير أقل قدر من التدخل للأشجار والبيئة.

حيث يتم إدخال المعاملة مباشرة إلى جذع الشجرة بواسطة تقنية الحقن المهجري، وبالتالي تحصل الشجرة المعاملة على 100% من المبيد الحشري دون حدوث أي فاقد أو تأثير على البيئة، وبعد عملية الحقن المجهري في جذع النخلة يتحرك المبيد للأعلى في الساق ليستهدف مكان وجود الآفة، والمبيد المحفوظ في الشجرة لا يتحرك للأسفل إلى الجذور، ومعاملة الحقن المجهري واحدة توفر مكافحة بفعالية بكفاءة ضد سوسة النخيل الحمراء لمدة عام كامل، وتكرر المعالجة بشكل سنوي. ويعد هذا الابتكار تقنية حديثة سوف تساعد في الحيلولة دون تفشي الآفات التي تصيب النخيل، ولا سيما سوسة النخيل الحمراء، فمنذ اكتشافها منتصف ثمانينيات القرن الماضي، انتشرت هذه الآفة الدخيلة بسرعة في كل الأماكن لتهدد زراعة النخيل على المستويين المحلي والإقليمي للدول المنتجة للتمور.

دعم

وتأتي هذه التقنيات لدعم الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة هذه الآفات والتصدي لها واستئصالها عبر أكثر من مسار، شملت تعزيز ضوابط ومعايير الحجر الزراعي، ورفع وتعزيز القدرات البشرية والمادية فيها، وتنظيم استيراد نخيل التمر، واستخدام التقنيات والحلول المبتكرة على نطاق واسع في مختلف مراحل المكافحة.

أنابيب تقنية

واستعرضت شركة نمساوية تقنيةً جديدة تتمثل في تصميم أنابيب مخبرية ذكية، تعمل على تحويل أنواع من الطحالب إلى مكملات غذائية عالية الجودة مثل فيتامين بي ومضادات الأكسدة، وتشكل هذه التقنية ثورة حيوية في عالم البدائل الطبيعية، وحلولاً ذكية لتعزيز استخدام التقنيات الحيوية في إنتاج الغذاء، وذكرت الشركة أنها ابتكرت هذه الأنابيب التقنية لتحويل الطحالب لغذاء، كون الأخير يحتوي على فيتامينات وأملاح ومعادن نادرة وبروتينات وأحماض أمينية يحتاجها الإنسان.