حملة توعية ضد مرض السل في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظّمت إدارة الطب الوقائي بمنطقة عجمان الطبية عدداً من الفعاليات ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض السل الرئوي، منها حملة توعية بمخاطر المرض للعمال.

وقالت الدكتورة نورة على الشمري مديرة الطب الوقائي، إن الاحتفال باليوم العالمي للسل يهدف لرفع مستوى وعي الجمهور بالعواقب المترتبة على وباء السل.

وأكدت الدكتورة نورة الشمري أن الإمارات خلال وزارة الصحة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق تلك الأهداف العالمية، بتسخير الإمكانات لدحر المرض.

وأوضح الدكتور كاظم أحمد شهاب، من إدارة الطب الوقائي بعجمان، أنه تم تنفيذ برنامج توعية، استهدف العاملين الصحيين والجمهور تحت شعار: «حان وقت العمل.. حان وقت إنهاء السل».