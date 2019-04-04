«دبي للمستقبل» تتلقى ترشيحات «المبتكرين الشباب»

المصدر: دبي- البيان

بدأت مؤسسة دبي للمستقبل بتلقي الترشيحات للدورة الثانية من مبادرة المبتكرين الشباب دون الـ 35 عاماً، التي أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، دورتها الأولى في يوليو 2018.

وتهدف هذه المبادرة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع منصة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية» إلى الاحتفاء بقصص نجاح أصحاب الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط من الفئة العمرية دون 35 عاماً، تقديراً لمساهماتهم في إيجاد حلول جديدة في عدة مجالات، منها التكنولوجيا الطبية والحوسبة والاتصالات وريادة الأعمال والطاقة والإنترنت وغيرها من القطاعات الحيوية.

تشجيع

وأكد عبد العــزيز الجـــزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أهمية دعم وتشجيع المبتكرين الـــعرب والمواهب الشابة في المنـــطقة وإتـــاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم وابتــكاراتهم، بما يحفزهم على تطوير مشاريعهم المستقبلية، مشيراً إلى حرص المؤسسة على تسليط الضوء على دور الشباب العربي في تطوير القطاعات المستقبلية ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

20 فائزاً في قائمة أفضل المبتكرين

وسيتم الإعلان عن أسماء 20 فائزاً بقائمة المبتكرين الشباب هذا العام خلال أعمال الدورة الثانية من مؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة، الذي تستضيفه دبي يومي 4-5 نوفمبر 2019، وستُتاح الفرصة للفائزين للتأهل إلى القائمة العالمية.

وضمّت قائمة العام الماضي 10 مبتكرين مميزين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطب والعقارات والأقمار الصناعية، تم اختيارهم من أكثر من 400 طلب بناء على تقييم لجنة تحكيم، تضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات.

تفاعل

واستضاف مؤتــمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة الفائزين في جلسات تفاعلية عرضوا خلالها تجاربهم وقصص النجاح التي عاشوها، وشاركوا الحضور بالمؤتمر رؤاهـــم واستعرضوا طموحاتهم المستقبلية. وشملت قائمة الفائزين في قائمة المبتكرين الشباب دون الـ 35 عاماً للعام 2018 كلاً من تقى الهنائي وعيسى باسعيد من الإمارات العربية المتحدة، وسديم المري من المملكة العربية السعودية، ومنذر أبو رميلة وعبد المحسن الحسيني من الأردن، ومروان أبو ديب من لبنان، وعبد القادر نصر الدين بلقاسم من الجزائر، وفراس خليفة من سوريا، وعماد المسعودي من اليمن، وديريا باران من تركيا.

وقالت ضياء هيكل رئيسة تحرير منصة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية»: «تتميز منطقتنا بوجود الكثير من المواهب والابتكارات الملهمة والشركات الناشئة في مختلف القطاعات. ويسعدنا في منصة «إم آي تي تكنولوجي ريفيوط أن نكرّم إنجازاتهم وابتكاراتهم عبر ضمّهم إلى شبكة»مبتكرون دون 35 العالمية«، ومشاركة الجمهور المحلي والعالمي بقصص نجاحهم، ونحن متحمسون للغاية بفتح باب الترشح للدورة الثانية، واختيار 20 مبتكراً دون 35 جدداً لعام 2019».

تعريف

يُذكر أن قائمة «مبتكرون دون 35» ظهرت لأول مرة عام 1999 في مجلة «إم.آي.تي تكنولوجي ريفيو» التي تصدر في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التعريف بالمبتكرين الشباب، الذين قدموا إسهامات تلعب دوراً كبيراً في تطوير المدن الذكية. وقد شملت القائمة العالمية العديد من أصحاب الأسماء العالمية بينهم مؤسسو شركات «فيسبوك» و«تويتر» و«تمبلر» و«جوجل» وغيرها.

وتسعى منصة»إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية«لبناء منصة تضم المبتكرين في المنـــطقة من خلال إتاحة أفضل المعارف في هذا المجال، وتصدر المنصة النسخة العربية من مجلة وموقع إم آي تي تكنولوجي ريفيو، إضافة إلى تنظيم مؤتمر»إيمتيك مينا السنوي"، وقائمة «مبتكرون دون 35» السنوية.