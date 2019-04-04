خليفة يتلقى رسالة من رئيس سريلانكا تتصل بالعلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من الرئيس مايتريبالا سيريسينا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، تتعلّق بالعلاقات الثنائية وتعزيزها.

تسلّم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أثناء استقباله تيلاك ماربانا، وزير الشؤون الخارجية السريلانكي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

واستعرض الدكتور أنور قرقاش مع الوزير السريلانكي سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا، وأكد الحرص على توطيدها في مختلف المجالات.