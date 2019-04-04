المصدر: أبوظبي - وام

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تخريج عدد من الدورات التخصصية لمجندي الخدمة الوطنية للدفعة العاشرة التي أقيمت في مدرسة الخدمة الوطنية بقيادة حرس الرئاسة في أبوظبي وبحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

بدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، حيث شاهد بعدها الحضور التدريب العملي لمختلف الدورات التخصصية التي أقيمت في مدرسة الخدمة الوطنية بقيادة حرس الرئاسة والتي اشتملت تدريباتها على الرماية بمختلف الأسلحة ومهارة المعركة والملاحة البرية والقتال في المناطق المبنية واللياقة البدنية والتدريب على الجيوجيتسو.

جاهزية

وأكد التمرين العملي للدورات التخصصية على رفع جاهزية منتسبي الخدمة الوطنية والعمل على تطبيق كافة الإجراءات وتنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارة عالية، كما عزز التمرين الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة والتكتيكات والخطط العسكرية التي تدار بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة.

وفي نهاية التمرين عبّر اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، عن فخره وسعادته بما شهده من مهارات وجاهزية عالية لمنتسبي الخدمة الوطنية وبما ظهروا به في ختام التمرين بمشاركة مختلف التشكيلات العسكرية.

وأوصى رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الخريجين بطاعة الله ورسوله وأولياء الأمر، وأن يكونوا جنوداً أوفياء لهذا الوطن الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

خطط

يذكر أن التدريب العملي الذي أقيم لمنتسبي الخدمة الوطنية يأتي ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة، والتي يتم تنفيذها بشكل مستمر لضمان الجاهزية القتالية لدى مجندي الخدمة الوطنية، حيث تجعل هذه التمارين من القوة العسكرية الإماراتية قوة قادرة على الدفاع عن الوطن.

وفي نهاية الحفل تفضل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بتوزيع الجوائز والشهادات على المتفوقين والخريجين، وأثنى على المجهود الذي بذله الخريجون لاجتياز الدورات المنعقدة ليصبحوا قادرين على تشكيل الإضافة المرجوة منهم متسلحين بما اكتسبوه من علوم نظرية وعملية.