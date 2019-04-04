أخبار الساعة: جهود حثيثة لتولي الصدارة العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

قالت نشرة أخبار الساعة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف الوصول إلى بنية تحتية مستدامة، من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس المستهدفات الواردة في «رؤية الإمارات 2021»، إضافة إلى قيامها بضخ استثمارات لتحقيق تلك المؤشرات، حيث عملت الحكومة على العديد من الخطط والبرامج التي تعزز مكانة الدولة التنافسية في هذا المجال، وتضمن حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس بعنوان «جهود حثيثة لتولي الصدارة العالمية»، إن الأجندة الوطنية تتطلع إلى أن تتبوأ الدولة المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات، والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء، والاتصالات بحلول عام 2021، بما يحقق مكانتها لتكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.

وأوضحت أن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى «دبي أرينا»، الصالة التي طورتها مراس في منطقة سيتي ووك في دبي والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كصالة مغطاة متعددة الاستخدامات بطاقة استيعابية تصل إلى 17 ألف شخص، تشير إلى الإبداع والتميز اللذين تسعى القيادة الرشيدة دائماً إلى تحقيقهما، وخاصة في قطاع البنى التحتية.