محمد الكعبي: معجزة «الإسراء والمعراج» تمثل أبرز مشاهد التسامح بين الرسالات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن معجزة الإسراء والمعراج تُمثل أبرز مشاهد التسامح واللقاء بين النبوات والرسالات في الأرض المباركة، كما تمثل أجلى صور التكريم والتناصح بين نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- وإخوانه من الأنبياء والمرسلين في السماء، وهذه الدلالات هي أهم مؤشرات التسامح والتعايش الحضاري بين أتباع الديانات كافة، واحتفت أبوظبي بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها في العاصمة أبوظبي أقطاب الديانات السماوية مؤخراً وانتشرت أصداؤها في العامل أجمع.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى أقامتها الهيئة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، وأصحاب الفضيلة العلماء، ولفيف من رجال الدين رؤساء الكنائس في أبوظبي، وحشد من الجمهور.

ورفع رئيس الهيئة بهذه المناسبة خالص التهنئة والدعاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والعالم بهذه الذكرى المجيدة، سائلاً الله أن تعود هذه الذكرى والعالم أجمع ينعم في سلام وازدهار.

دلائل

وقدمت الواعظة سلمى العيدروس كلمة بعنوان «دلائل المعراج» قالت فيها: «إن رحلة الإسراء والمعراج، رحلة فريدة، تجاوزت حدود العقل البشري، وتخطت القانون الكوني، فكانت معجزة إلهية بلغ بها النبي- صلى الله عليه وسلم- أعلى مراتب التشريف، وأسمى درجات التكريم».

سماحة

وفي كلمته بعنوان «التسامح والإخاء في رحلة الإسراء» قال الواعظ في الهيئة ناصر اليماحي: «إن أعظم ما يحافظ به المرء على الأخوة الإنسانية التخلق بخلق السماحة، فقد جاء الإسلام بالحنفية السمحة، اليسيرة السهلة، الخالية من الحرج والمشقة، والمبنية على الأخوة والعفو بين الناس، وذلك ما تجلى في رحلة الإسراء والمعراج».

وأشار إلى أن من المواقف البارزة في هذه الرحلة المباركة الأخوة بين الأنبياء وتسامح أديانهم: ففي رحلة الإسراء اجتمع النبي- صلى الله عليه وسلم- مع إخوته الأنبياء والمرسلين، في مسجد مبارك، على عبادة الله تعالى، وذلك يبين ما بين هذه الأديان من التآلف، وما يجمع أصحابها الأنبياء عليهم السلام من التآخي، وما يحمله هذا الدين العظيم من التسامح.

كما قدم الإمام الجامع المشرف على عدة مساجد عبد الله بيلا كلمة بعنوان «تأملات في سورة النجم» استعرض فيها بعض المواقف التي شاهدها النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج وما ناله من المنح الإلهية وخاصة ختام السورة التي فيها الأمر بالسجود لله وهنا المعراج الروحي للمؤمنين يومياً في خمس صلوات». وقد تخلل الاحتفال عرض فيديو مصور بيّن حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية والإنسانية.

تكامل

أوضح ناصر اليماحي أن معجزة الإسراء والمعراج أسست لنظرية عظيمة، هي نظرية التكامل الديني التي جاء بها الإسلام، فالأنبياء جميعاً يشتركون في الإيمان بالله تعالى، ونشر الفضائل وقيم الخير، وهذه الحقيقة تشعر الإنسانية عموماً والمسلمين على وجه الخصوص بضرورة التعايش والتسامح مع الآخرين.