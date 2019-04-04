حمدان بن راشد يشهد العرس الجماعي لدوائر حكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس بلدية دبي، العرس الجماعي المشترك العاشر لدوائر دبي المحلية «أفراح دبي» لـ 33 عريساً من العاملين في بلدية دبي وهيئة الصحة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، حيث تأتي مشاركة بلدية دبي المستمرة في هذه المبادرة تعزيزاً لرؤيتها في بناء مدينة سعيدة ومستدامة واستراتيجيتها الرامية إلى نشر السعادة والفرح بين أبناء الوطن.

وقال داوود عبد الرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي: «يأتي هذا الحفل تجسيداً لتوجهات حكومة دبي نحو بناء مجتمع ينعم بالرخاء والفرح وتسوده قيم التعاضد وتوطيد العلاقات والمحبة بين أبناء وطننا الغالي، حيث تسهم مبادرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تعزيز هذه القيم الأصيلة والتشجيع لإقامة الأعراس الجماعية، لما لها من أثر إيجابي في تجسيد قيم التلاحم والترابط بين أبناء المجتمع».

وأضاف: «نحرص في بلدية دبي على المشاركة في هذه المبادرة المتميزة لما لها من أهمية مجتمعية فريدة كونها الخطوة الأولى التي يتخذها شباب الوطن في بناء وتكوين أسرهم، ومن الضروري إرساء المفاهيم النبيلة للمجتمع الإماراتي، والتي تتجسد بشكل واضح في هذه المبادرة التي تتضمن التكاتف والتعاون لبناء المستقبل المنير».

وأشار: «تعكس المبادرة حرص قيادتنا الرشيدة على الأخذ بيد أبناء الوطن وتسخير المتطلبات التي تعينهم على توفير الحياة الكريمة لأسرهم، الأمر الذي يعزز فيهم الحماس والتفاؤل للانطلاق نحو مستقبلهم بكل إيجابية ومثابرة».

وأكد الهاجري أن هذا العرس الجماعي يأتي امتداداً لمجموعة من المبادرات التي تطلقها القيادة الحكيمة لدعم أبناء الوطن للوصول إلى أهدافهم وطموحاتهم.

قيمة مميزة

من جهته، قال الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي، إن العرس الجماعي الذي تشهده دبي سنوياً، يمثل قيمة مميزة تعزز دعائم وأسس بناء المجتمع لدى أبناء الدولة، وتشجع الشباب وتحفزهم على تحمل المسؤولية والإقبال على الزواج، ومن ثم تكوين الأسرة وتشكيل الأجيال الواعية، والقادرة على مواصلة الإنجازات والحفاظ على مقدرات الدولة، وأكد أن الأجواء الإيجابية التي يبثّها العرس الجماعي في نفوس المتزوجين حديثاً كفيلة بمساعدة الشباب على بدء حياة أسرية مستقرة وسعيدة.

أسرة سعيدة

بدوره، قال الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مدير عام الدائرة بالإنابة: «تتحفنا دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في ظل توجهات حكومتنا الرشيدة، وتوجيهات أصحاب السمو الشيوخ، في مناسبات كثيرة، واليوم تتحف أبناءنا وأجيال الشباب في إقامة هذا العرس الجماعي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ونثمّن بدورنا هذه الرعاية الأبوية لأبناء وبنات الإمارات، وإسهاماته الرشيدة في تعزيز قدرات الشباب وإمكاناتهم من أجل الوصول إلى بناء أسرة سعيدة متكاملة الجوانب، اجتماعياً ومالياً.

ولا شك أنّ تكاتف الدوائر الحكومية على مستوى إمارة دبي، ولا سيما البلدية وهيئة الصحة وسعيهما لإقامة واستدامة إنجاح هذه الاحتفالية السنوية، إنما ينبع من حرص الجميع على فرح أبنائنا وبناتنا، والسعي من أجل تحصينهم بالحلال الذي أمرت به شريعتنا الإسلامية، ما يمثّل في الوقت نفسه الوحدة في الشعور والانتماء من أجل المحافظة على القيم الدينية، والأخلاق والسلوك الاجتماعي الموروث في هذا الوطن العزيز، وإننا من خلال مشاركتنا في العرس الجماعي نسهم في إسعاد هذه الفئة المهمة في المجتمع، ونشجّع الآخرين من الشباب على الزواج والإقدام عليه، كي نحافظ معاً على النسل، وصحة الأبدان.

كما تقدّم الخطيب نيابة عن المدير العام وشباب «إسلامية دبي» المكرّمين بهذا الحفل بالشكر إلى صاحب المكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإلى شركاء التنظيم لهذه الفعالية، والمشاركين فيها.

تقدير

تضمن الحفل عدة فعاليات بدأت بوصول راعي الحفل، وإلقاء أحد العرسان كلمة معبرة، شكر من خلالها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تقديراً وامتناناً لسموه لرعايته الدائمة لهذا الحفل، وحرصه على تعزيز مبادئ التلاحم بين أبناء الوطن، إلى جانب إلقاء الشاعر علي الخوار قصيدة احتفالاً بهذه المناسبة.