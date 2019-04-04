هيئة تنمية المجتمع تعرف موظفي «ساب» بقانون التطوع

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة تعريفية حول قانون التطوع وبرنامج دبي للتطوع لموظفي شركة الحلول التقنية (ساب)، وذلك في إطار الحملة التوعوية، التي بدأتها خلال العام الماضي لتعريف الجهات الحكومية والخاصة بمواد وبنود القانون والإطار العام الذي حدده للعمل التطوعي في الإمارة.

وتسعى الهيئة خلال العام الجاري إلى توسيع مشاركة الفرق التطوعية التخصصية في برنامج دبي للتطوع، ونقل مفهوم التطوع من الصعيد الفردي إلى المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ العمل التطوعي كأحد محركات التنمية والتلاحم الاجتماعي في دبي، وبما يتيح مجالات أوسع للشركات والمؤسسات للتعبير عن التزامها نحو المجتمع.

وأشارت هنى بكار الحارثي، مديرة إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع إلى أهمية توفير وعي متكامل لدى مختلف شرائح المجتمع بفرص المساهمة التطوعية في التنمية المجتمعية، والتي تتنوع وتتسع بحسب الخبرات والمجالات، لافتاً إلى أن التطوع باب كبير للعطاء وتنظيمه وتحديد المجالات الأكثر نفعاً للمجتمع من شأنه تسخير الجهود التطوعية لتصبح رادفاً هاماً للتنمية، ومورداً إضافياً لها.

وقالت: «منح قانون دبي للتطوع لهيئة تنمية المجتمع مسؤولية وضع الإطار العام الذي ينظم العمل التطوعي ويحدد أولوياته، ويضمن حقوق المتطوعين ويسخر جهودهم في المجالات المفيدة للمجتمع، كما يمكن أن يشكل التطوع ثروة حقيقة للتنمية المجتمعية، فضلاً عن كونه أداة هامة لتعزيز التلاحم والتماسك المجتمعي».