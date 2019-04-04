حكومة الإمارات تشارك بمنتدى الاقتصاد العالمي في الأردن

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك حكومة الإمارات في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد في الأردن يومي 6 و7 أبريل الجاري، إلى جانب نحو 1000 من قادة الحكومات والمفكرين ورجال الأعمال من أكثر من 50 دولة لمناقشة مواضيع عدة، أهمها تأثير التكنولوجيات الجديدة على العالم العربي، وتأثير تغير المناخ، والتحديات البيئية الأخرى.

وتستعرض الدولة تجربتها الرائدة في صناعة مستقبل أفضل للإنسان، وتؤكد من خلال مشاركتها أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملتزمة بالمشاركة بشكل فاعل في الجهود العالمية لإيجاد حلول تشاركية لتحديات المنطقة والعالم.

منصات

يضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعبدالله بن طوق، أمين عام مجلس الوزراء، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل، وطارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء.

عمر سلطان العماء

أحمد الصايغ

عبدالله بن طوق

خلفان بالهول

طارق القرق

وينعقد الاجتماع الإقليمي العاشر لمنتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار «بناء منصات جديدة للتعاون»، ويشارك أعضاء وفد الدولة في 10 جلسات محورية تتناول مواضيع الثورة الصناعية الرابعة، والابتكار، والمشاريع الناشئة، والبيئة، والبيانات المفتوحة، والطاقة، ومستقبل الوظائف والمهارات.

مشاركة

وتعكس مشاركة حكومة الإمارات إيمانها بتشجيع حوار العقول، وتعزيز التعاون البنّاء، والمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لإحداث التغيير الإيجابي في مستقبل الشعوب، ويعتبر استكمالاً للدور الريادي للدولة في دعم الشراكات والجهود العالمية، وتمكين المجتمعات من المشاركة في مسيرة التطور الإنساني.

كما يوفر المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة للحكومات للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في تطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة شعوبها ومستقبل الإنسان.

ويشكل المنتدى منصة إقليمية مهمة لتأسيس الشراكات الاقتصادية وتشجيع المبادرات الرائدة التي تعزز بيئة الأعمال والتنويع الاقتصادي، وتساهم في تسريع وتيرة فرص النمو الاقتصادي.

شريك

وتعتبر دولة الإمارات شريكاً مهماً لمنتدى الاقتصاد العالمي، وتمثل استضافة الدولة لمجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى تتويجاً لشراكة استراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهي شراكة تمتد لعشر سنوات حافلة بالإنجازات والتعاون المثمر والرؤى المشتركة وبحث أفضل الحلول لأبرز التحديات ومناقشة النماذج المستقبلية للقطاعات المؤثرة في حياة الناس لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات وخدمة الإنسانية.