«كرنفال مهارات التوحد» احتفالية توعوية في «دبي فستيفال سيتي»

المصدر: دبي - وام

نظم مركز «مهارات» التعليمي احتفالية توعوية بعنوان «كرنفال مهارات التوحد» في «دبي فستيفال سيتي» وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوحد - الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام - برعاية مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للغولف وشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومجموعة الفطيم وغيرها من الجهات.

تأتي هذه الفعالية في سياق تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الهادفة إلى جعل إمارة دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020.

حضر الفعالية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي والدكتورة هبة شطا المدير العام لمركز «مهارات» التعليمي وشارك فيها نحو 1000 مشارك من الأطفال وعائلاتهم من مختلف الأعمار والجنسيات.

وحسب تقرير مركز مكافحة الأمراض العالمي فإن نسبة الإصابة باضطراب التوحد هي في ارتفاع وبنسبة بلغت 15 بالمائة خلال عامين حول العالم.. فيما بلغت هذه النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية طفلاً واحداً لكل 59 طفلاً في عام 2018 بالمقارنة مع طفل لكل 68 عام 2016.. كما بلغت النسبة في دولة الإمارات 0.31 بالمائة بحسب الاحصائيات الرسمية لعام 2018.

وأعربت الدكتورة هبة شطا عن امتنانها لما تقدمه دولة الإمارات من دعم للتوحد بتوجيهات من قيادتها الرشيدة لافتة إلى أن الفعالية تضمنت تنظيم فقرات توعوية عن التوحد والتعريف بالجهود المبذولة رسمياً في الدولة للمصابين به وعائلاتهم والعديد من الأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية للأطفال والعائلات.